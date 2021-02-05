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Пожары Происшествия

Тело мужчины обнаружено при тушении пожара в Кинель-Черкасском районе

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 4 февраля, примерно в 12:22 произошел пожар в доме № 15 на ул. Школьная в с. Репьевка Кинель-Черкасского района, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия в частном доме горели вещи на площади пять кв. м. В борьбе с огнем участвовали шесть человек, которые ликвидировали пожар в 12:46.

В чрезвычайном ведомстве уточняют, что во время тушения было обнаружено тело 70-летнего мужчины. Причина гибели человека устанавливается. Также выясняются обстоятельства возгорания и ущерб от пожара.

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