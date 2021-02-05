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Государство и Бизнес Экономическая политика

Самарскую область посетит делегация Франко-Российской торгово-промышленной палаты

САМАРА. 5 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Мероприятие будет организовано в рамках совместной деятельности Агентства по привлечению инвестиций Самарской области и регионального министерства экономического развития и инвестиций по установлению прочных внешнеэкономических связей с представителями французского бизнеса.

Встреча с делегацией Франко-Российской торгово-промышленной палаты позволит обсудить перспективы стратегического сотрудничества и лучшие практики взаимодействия органов государственной власти, бизнеса и институтов развития.

В рамках мероприятия пройдут деловые переговоры между правительством Самарской области, представителями регионального и французского бизнеса из различных отраслей, в том числе здравоохранения, строительства, инжиниринга, энергетики, логистики и электрооборудования.

Франция является одним из ведущих партнеров в развитии экономики региона, что подтверждается выбором Самарской области в качестве площадки для размещения производства крупными французскими организациями.

Центральная роль в автомобильной промышленности отведена компании "Renault", которая, оставаясь главным акционером АО "АВТОВАЗ", продолжает вводить международные стандарты качества и технологий производства на предприятии и стимулирует привлечение французских поставщиков автокомпонентов к созданию ещё большего количества совместных предприятий.

Кроме того, на территории региона находится МК "Самаралакто" - одно из ведущих и старейших предприятий - лидеров пищевой промышленности ГК "Danone" в России. Электротехническую отрасль Самарской области активно развивает АО "ГК "Электрощит" - ТМ Самара", являющееся российским подразделением международной компании "Schneider Electric".

Агентство по привлечению инвестиций Самарской области ведет активную деятельность по развитию международных отношений. "Мы регулярно взаимодействуем с бизнес-сообществами. В прошлом году приоритет был смещен на проведение встреч только в онлайн-формате, и мы рады, что можем снова вернуться к привычному офлайн-общению, безусловно, с соблюдением всех ограничительных мер", - сообщил исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Сергей Никитин.

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