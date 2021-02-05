В День российской науки в СГЭУ расскажут об успехах и поделятся опытом

Презентация научных достижений, мастер-класс, выставка, международный телемост, деловая игра, научные чтения, онлайн-квиз — программа празднования Дня российской науки в СГЭУ насыщенная и разнообразная. Ведущему экономическому вузу Поволжья есть что показать, а гостям со всей губернии и из других стран будет на что посмотреть.

Гвоздем программы станет презентация научных достижений "Университетская наука и ее инновационный потенциал". Одно только перечисление проектов, реализованных коллективом университета в прошлом году, впечатляет. Разработаны и утверждены стратегии социально-экономического развития города Отрадного и Ставропольского района Самарской области до 2030 года. Подготовленный вузом проект туристско-рекреационного кластера "Самарская Лука" победил на всероссийском конкурсе, организованном Агентством стратегических инициатив.

Совместно с партнерами из Швейцарии — Высшей школой менеджмента АРК (Невшатель) и Высшей школой экономики (Базель) — разработан проект "умного города" ("Smart CityZens"), победивший в конкурсе заявок на гранты по инновационным образовательным проектам, финансируемым швейцарским фондом Movetia.

Делегация СГЭУ приняла участие в Международной научной конференции "Современная экономика. "Умное" развитие", которая прошла в университете венгерского города Шопрон. Самарцы представили доклад "Международная интеграция отдельных регионов: кейс Самарской области". Поездка в Венгрию стала возможной в рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований и венгерского фонда "Русский язык и культура в Венгрии".

Так что тех, кто соберется в понедельник, 8 февраля, в СГЭУ ждет много интересного. Они смогут приобрести уже чисто практические знания, приняв участие в мастер-классе "Научная культура: как подготовить статью для публикации в высокорейтинговых международных журналах".

Начнется программа мероприятий рано утром — в 8:30 с деловой игры для студентов "Деньги: считаем и учитываем". Весь день в читальном зале библиотеки будет работать выставка научных трудов "Наука в СГЭУ — через призму 90-летия". Специальное мероприятие "Старт в науку" расскажет о достижениях студенческого научного общества СГЭУ и развеет стереотипы о том, что занятия наукой скучны и не каждому по плечу.

Международный формат общения задаст телемост "Инновационное развитие регионов" со студентами и преподавателями СГЭУ и Барановичского государственного университета из Республики Беларусь. Он будет проходить с 11:00 до 13:00 в Точке кипения вуза (белорусская сторона будет использовать платформу ZOOM).

Естественно, в связи с сохраняющимися из-за пандемии мерами повышенной безопасности часть мероприятий будет проведена в формате онлайн. Это и III Римеровские чтения в рамках проекта "Научное наследие СГЭУ", знакомящие с биографией и достижениями выдающихся ученых вуза, и онлайн-квиз "История науки в лицах", ориентированный на организацию интеллектуального досуга студентов и знакомство их с биографиями и научными достижениями знаменитых ученых в игровой форме.

И те, кто занимается наукой уже давно и успешно, и те, кто только делает в ней первые шаги, — каждый найдет себе достойное занятие в этот день. Еще раз доказав, что наука — это важно, нужно и интересно для всех.