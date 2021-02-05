Бывшего исполнительного директора "ПТС" приговорили к 4,5 года колонии

В пятницу, 5 февраля, в суде Ленинского района Самары огласили приговор бывшему исполнительному директору АО "Предприятие тепловых сетей" (ПТС), признанному виновным в коммерческом подкупе (п. "а", "в" ч. 7 ст. 204 УК РФ и ч. 8 ст. 204 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, по версии следствия, в ноябре 2019 г. начальник первого сетевого района "ПТС", будучи в сговоре с исполнительным директором, получил от инженера ООО первую часть коммерческого подкупа - 70 тыс. руб. от общей суммы 150 тыс. рублей. За эти деньги фирма должна была получить разрешение на подключение строящегося объекта к теплоснабжению без необходимых процедур. После получения денег подозреваемых задержали сотрудники ФСБ.

Кроме того, по версии следствия, в 2019 г. исполнительный директор "ПТС" получил от сотрудника филиала "РЖД" через посредника не менее 260 тыс. руб. (часть от 1,2 млн рублей). Эти деньги должны были помочь "закрыть глаза" на незаконное конструктивное изменение теплосетей.

Обвиняемые полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Процесс по делу Сергея Назинкина проходил в Железнодорожном районном суде. 22 января мужчине назначили три с половиной года лишения свободы условно. Также суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде.

Уголовное дело исполнительного директора "ПТС" рассматривал Ленинский районный суд, который 5 февраля признал его виновным в двух фактах коммерческого подкупа и назначил четыре с половиной года заключения в колонии строгого режима со штрафом 5 млн руб. и на определенный срок лишили права заниматься организационно-хозяйственной деятельностью в организациях связанных с теплоснабжением. Приговор еще не вступил в законную силу.