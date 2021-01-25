В Самаре огласили приговор бывшему топ-менеджеру ПТС

В пятницу, 22 января, в Железнодорожном районном суде Самары огласили приговор экс-начальнику первого сетевого района ПТС Сергею Назинкину. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, в коммерческом подкупе подозревали двух экс-руководителей АО "Предприятие тепловых сетей" (ПТС). Вторым подозреваемым был бывший исполнительный директор организации Айдар Ильясов.

По версии следствия, в ноябре 2019 г. начальник первого сетевого района "ПТС", будучи в сговоре с исполнительным директором, незаконно получил от инженера ООО первую часть коммерческого подкупа — 70 тыс. руб. от общей суммы 150 тыс. рублей. За эти деньги ООО должно было получить разрешение на подключение строящегося объекта к системе теплоснабжения без необходимых процедур.

После получения денег подозреваемых задержали сотрудники ФСБ.

Кроме того, по версии следствия, в 2019 г. исполнительный директор АО "ПТС" получил от сотрудника филиала "РЖД" через посредника не менее 260 тыс. руб. — часть от 1,2 млн рублей. Эти деньги должны были помочь "закрыть глаза" на незаконное конструктивное изменение теплосетей.

Обвиняемые полностью признали вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Железнодорожный райсуд 22 января огласил приговор Сергею Назинкину. Как пояснили корреспонденту Волга Ньюс в суде, Назинкину назначили три с половиной года лишения свободы условно. Также суд изменил меру пресечения на подписку о невыезде.

Уголовное дело Айдара Ильясова 21 ноября поступило в Ленинский районный суд. Процесс там пока продолжается.