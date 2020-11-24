Дело бывшего исполнительного директора "ПТС" направлено в суд

Уголовные дела бывшего исполнительного директора самарского АО "Предприятие тепловых сетей" ("ПТС") и экс-начальника первого сетевого района, обвиняемых в коммерческом подкупе, направлено в суд, сообщает СУ СК по Самарской области.

Обвиняемые полностью признали свою вину и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Напомним, дела были возбуждены по материалам ФСБ. По версии следствия, в ноябре 2019 г. начальник первого сетевого района "ПТС", действуя по предварительному сговору с исполнительным директором компании, незаконно получил от инженера ООО 70 тыс. рублей. Деньги были первой частью коммерческого подкупа от общей суммы 150 тыс. руб. за разрешение на фактическое технологическое подключение объекта строительства к системе теплоснабжения до выполнения необходимых процедур. Инженер при этом действовал в рамках оперативного эксперимента.

"После получения денежных средств незаконные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками УФСБ России по Самарской области совместно со службой безопасности ПАО "Т Плюс", - отмечают в Следственном комитете.

Кроме того, по версии правоохранителей, в 2019 г. исполнительный директор "ПТС" незаконно получил через посредника не менее 260 тыс. руб. от общей суммы в 1,2 млн руб. от сотрудника филиала ОАО "РЖД" за непринятие мер реагирования на незаконное конструктивное изменение тепловых сетей.