Самарская область выполнила показатели нацпроекта по поддержке малого бизнеса в 2020 году на 100%

В четверг, 4 февраля, на площадке ДОЛ им. Циолковского состоялась выездная сессия по вопросам реализации региональных составляющих национальных и федеральных проектов. В частности, были подведены итоги выполнения в Самарской области нацпроекта по поддержке малого бизнеса.

Одним из вопросов повестки совещания стала реализация в Самарской области нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт". Ответственным координатором в регионе по реализации нацпроектов является областное министерство экономического развития и инвестиций под руководством министра Дмитрия Богданова.

"Благодаря слаженной работе управленческой команды региона основные мероприятия региональных составляющих национальных проектов в прошлом году в целом были выполнены. Испытания, с которыми мы столкнулись, продемонстрировали устойчивость и сбалансированность созданной системы реализации национальных проектов в Самарской области", — подчеркнул в своем приветственном слове председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

По словам руководителя департамента развития предпринимательства минэкономразвития Самарской области Ларисы Названовой, все показатели региональных составляющих нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса выполнены на 100% и более.

"По нашим оценкам, такими мерами помощи, как субсидии на поддержку занятости и на дезинфекционные и профилактические мероприятия, кредиты на неотложные нужды, в том числе выплату заработной платы работникам, воспользовались более 60% предпринимателей региона, — отметила Лариса Названова. — Малым и средним предприятиям Самарской области поступило более 33 млрд рублей в виде государственной поддержки. Порядка 40 тыс. предприятий из пострадавших отраслей воспользовались налоговыми мерами в виде отсрочек по платежам и списаний налогов за 2 квартал 2020 года".

В рамках имеющихся бюджетных ограничений на региональном уровне были приняты свои меры поддержки: продление уплаты налогов и установление налоговых льгот, организация временной занятости, отсрочки по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество и оказание финансовой помощи.

Большое содействие в 2020 году получили предприятия малого и среднего бизнеса, ориентированные на внешние рынки. Они получали услуги регионального Центра поддержки экспорта, участвовали в экспортных акселерационных программах, заключали контракты с зарубежными партнерами. Кроме того, на средства областной субсидии был проведен аудит потенциала предприятий Самарской области и определен перечень из 2500 потенциальных экспортеров с высокой степенью экспортной готовности.