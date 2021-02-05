Технопарк "Жигулевская долина" и Ульяновская область объединят потенциалы

В четверг, 4 февраля, технопарк "Жигулевская долина" посетила делегация из Ульяновска. На встрече была утверждена "Дорожная карта по внедрению прорывных проектов".

Бизнес-миссия была организована в рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве в инновационной сфере между управляющей компанией технопарка ГАУ "ЦИК СО", АНО "Центр развития ядерного инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области" и ООО "Ульяновский центр трансфера технологий Ulnanotech" (Наноцентр).

Об инициативе объединения усилий субъектов и создания Межрегиональной корпорации развития договорились губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на сессии "Региональная политика 2030: решения для запуска нового инвестиционного цикла" в рамках форума "Сильные идеи для нового времени". Форум, организованный Агентством стратегических инициатив и Фондом Росконгресс, проходил в Москве с 11 по 13 ноября.

"Между субъектами уже ведется большая совместная работа, но при этом есть еще много направлений для расширения границ сотрудничества. Мы готовы делиться своим опытом в инновационной сфере — каждая из сторон имеет развитую инфраструктуру, то есть мы можем быть полезны друг другу", — отмечал ранее министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

В основе соглашения — перспективные направления сотрудничества и повышение эффективности взаимодействия в части внедрения инновационных проектов и разработок для развития научно-технологического потенциала и инновационной экосистемы регионов. Это позволит достичь стратегических целей по улучшению экономики Ульяновской и Самарской областей.

В ходе официальной части встречи было подписано соглашение о реализации плана мероприятий — дорожной карты, согласно которой будет вестись дальнейшая работа.

"Основные направления нашего сотрудничества — обмен актуальными запросами на инновации и поиск их решений среди резидентов технопарков Самарской области, а также научно-отраслевая экспертиза и презентация проектов, готовых к сотрудничеству с индустриальными партнерами и инвесторами для локализации производства на территории Самарской и Ульяновской областей", — прокомментировал событие замдиректора ГАУ "ЦИК СО" Игорь Смирнов.

В рамках дорожной карты соглашения состоялась питч-сессия, на которой резиденты технопарка "Жигулевская долина" представили инновационные проекты, готовые к совместной реализации на территории Ульяновской области.

Разработки продемонстрировали ООО Научно-производственное объединение "Фабрика-Красок", АНО ИЦР "АИРАЛАБ РУС", ВПК "ПОТОК", ООО "ЭкоТех" и ООО "3ДВОЛК ТЕХНОЛОГИИ". Гостям технопарка была также представлена платформа инноваций isamara.ru, объединяющая на одной площадке инноваторов, инвесторов и меры поддержки Самарской области.

"Мы представили нашим потенциальным партнерам из Ульяновска проект по внедрению модных сейчас цифровых паспортов, но на основе передовых технологий. У нас уже есть первые партнеры в России и за рубежом. И мы надеемся, что благодаря сегодняшней встрече их число увеличится, а в скором будущем наши разработки найдут свое применение и на территории Ульяновской области", — подчеркнул исполнительный директор АНО ИЦР "АИРАЛАБ РУС" Иван Петров.

Представители ульяновской делегации посетили крупнейший в регионе Конгресс-центр, детский технопарк Кванториум-63, региональный центр инжиниринга, а также экспозицию уникальных разработок резидентов технопарка, фитнес-центр и гостиницу "Жигулевской долины".

"Мы испытываем исключительно положительные эмоции от увиденного: большая развитая инфраструктура технопарка позволяет огромному количеству инновационных компаний развиваться в регионе. Я уверен, что это начало большой работы для повышения уровня инновационных экономик наших регионов", — поделился впечатлениями директор центра развития ядерного инновационного кластера Ульяновска, АНО "ЦРК" Вениамин Сорокин.

По итогам встречи был определен ряд точек возможного взаимодействия бизнес-сообществ и сформирована предварительная повестка ответного визита руководства и резидентов технопарков 63-го региона для знакомства с институтами поддержки инновационных проектов Ульяновской области.