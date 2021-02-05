11 проектов Самарской области стали победителями туристской премии "Маршрут года"

2-4 февраля в Саранске состоялся финал Всероссийской туристской премии "Маршрут года" 2020. Победителями от Самарской области стали 11 проектов.

Всего для участия в конкурсе в 2020 году было заявлено 442 проекта от 62 регионов. В финале премии приняли участие авторы 202 проектов из 46 регионов России.

Победителями из Самарской области в номинациях стали:

Лучший маршрут выходного дня

3 место — проект "ТурДеПляж" (группа компаний "У-РА" и Куйбышевский филиал АО "ФПК")

Лучший железнодорожный тур

1 место — проект "Открытая Самара" (Куйбышевский филиал АО "ФПК", ООО "РЖД Тур", Администрация г. о. Самара)

2 место — проект "Жигули" в Авангарде" (Куйбышевский филиал АО "ФПК", Самарский областной художественный Музей)

Лучший культурно-познавательный маршрут

Гран-при — проект "Жигулевские выходные", брендовый маршрут Самарской области (ООО "Центр туристических программ "Пилигрим")

2 место — "Самарский шик — Модерн" (ООО "Сказка Странствий", Куйбышевский филиал АО "ФПК")

Лучший маршрут на действующее производство

Гран-при — "От вагона до перрона" или "Дом, где живут вагоны" (Куйбышевский филиал АО "ФПК" Самарская область)

Лучшая музейная экскурсия

Гран-при — "Музей со вкусом" (Куйбышевский филиал АО "ФПК", Самарский областной Художественный Музей)

Лучший гастрономический маршрут

Гран-при — "Вкусно едем по-самарски!" (Куйбышевский филиал АО "ФПК" и "Самараинтур")

Лучший маршрут в городе

1 место — "Яркие выходные в Самаре. Поезд в Рождество" (ООО "Сказка Странствий", Куйбышевский филиал АО "ФПК")

2 место — "Гостеприимный горожанин" (ООО "Сказка Странствий", Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации г. о. Самара)

Лучший приключенческий маршрут

3 место — "Volga Discovery. Необитаемые острова Волги" (ООО "Центр туристических программ "Пилигрим")