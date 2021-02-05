11 проектов Самарской области стали победителями туристской премии "Маршрут года"

2-4 февраля в Саранске состоялся финал Всероссийской туристской премии "Маршрут года" 2020. Победителями от Самарской области стали 11 проектов.
Всего для участия в конкурсе в 2020 году было заявлено 442 проекта от 62 регионов. В финале премии приняли участие авторы 202 проектов из 46 регионов России.
Победителями из Самарской области в номинациях стали:
Лучший маршрут выходного дня
3 место — проект "ТурДеПляж" (группа компаний "У-РА" и Куйбышевский филиал АО "ФПК")
Лучший железнодорожный тур
1 место — проект "Открытая Самара" (Куйбышевский филиал АО "ФПК", ООО "РЖД Тур", Администрация г. о. Самара)
2 место — проект "Жигули" в Авангарде" (Куйбышевский филиал АО "ФПК", Самарский областной художественный Музей)
Лучший культурно-познавательный маршрут
Гран-при — проект "Жигулевские выходные", брендовый маршрут Самарской области (ООО "Центр туристических программ "Пилигрим")
2 место — "Самарский шик — Модерн" (ООО "Сказка Странствий", Куйбышевский филиал АО "ФПК")
Лучший маршрут на действующее производство
Гран-при — "От вагона до перрона" или "Дом, где живут вагоны" (Куйбышевский филиал АО "ФПК" Самарская область)
Лучшая музейная экскурсия
Гран-при — "Музей со вкусом" (Куйбышевский филиал АО "ФПК", Самарский областной Художественный Музей)
Лучший гастрономический маршрут
Гран-при — "Вкусно едем по-самарски!" (Куйбышевский филиал АО "ФПК" и "Самараинтур")
Лучший маршрут в городе
1 место — "Яркие выходные в Самаре. Поезд в Рождество" (ООО "Сказка Странствий", Куйбышевский филиал АО "ФПК")
2 место — "Гостеприимный горожанин" (ООО "Сказка Странствий", Департамент экономического развития, инвестиций и торговли Администрации г. о. Самара)
Лучший приключенческий маршрут
3 место — "Volga Discovery. Необитаемые острова Волги" (ООО "Центр туристических программ "Пилигрим")
Всероссийская туристская премия "Маршрут года" учреждена в 2014 г. по инициативе председателя правления Фонда развития общественных связей Region PR Геннадия Шаталова, проводится при информационной поддержке Федерального агентства по туризму в партнерстве с Российским союзом туриндустрии, международной туристической выставкой "Интурмаркет", Национальной ассоциацией информационно-туристских организаций, туркомпанией "TUI Россия и СНГ", электронной газетой RATA-news.