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Здравоохранение Общество

302 человека заразились коронавирусом за сутки в Самарской области

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 6 февраля, в Самарской области за сутки выявили 302 случая заражения коронавирусом, сообщает стопкоронавирус.рф.

За все время пандемии в регионе зафиксировали 42 109 заражений.

Выздоровели за последние сутки 309 человек, в всего — 38 811 пациентов.

Погибли за сутки в Самарской области четверо зараженных: 58-летний мужчина с заболеваниями эндокринной системы; 69-летний мужчина и 62-летняя женщина с болезнями сердечно-сосудистой системы; а также 83-летняя женщина с заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем. За все время пандемии в регионе скончались 842 заболевших.

В России за сутки обнаружили 16 627 заражения, а всего с начала пандемии — 3 951 233. Скончались за сутки 497 человек, а всего — 76 229. Выздоровели за сутки в России 22 831 заболевший коронавирусом, а за все время — 3 436 326 человек.

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