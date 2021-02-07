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Здравоохранение Общество

Коронавирус в Самарской области: 301 человек заразился, никто не погиб

САМАРА. 7 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области 7 февраля за сутки выявили 301 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает стопкоронавирус.рф.

Всего с начала пандемии в регионе зафиксировали 42 410 заражений.

Выздоровели за сутки 311 человек, а всего — 39 122.

Ни один заразившийся не умер за день. Общее количество смертей от коронавируса в регионе составляет 842.

В России за сутки заразились 16 048 человек, в всего с начала пандемии — 3 967 281. Выздоровели за сутки 19 884 человека, а всего — 3 456 210. Также в РФ за сутки зафиксировали 432 летальных случая среди заразившихся. Всего с начала пандемии погиб 76 661 человек.

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