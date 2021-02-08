При пожаре в Красноярском районе погибли два человека

В воскресенье, 7 февраля, в 16:17 в многоквартирном жилом доме на ул. Садовая, 4 в п. Коммунарский Красноярского района произошел пожар, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Площадь пожара составила 70 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 45 человек. В 18:26 пожар был локализован на площади 120 кв. м, а в 18:49 была объявлена ликвидация открытого горения.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, в результате пожара погибли два человека.

В целях безопасности из дома было эвакуировано два человека. Обстоятельства возгорания устанавливаются.