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Пожары Происшествия

При пожаре на ул. Черемшанской в Самаре пострадали мужчина и женщина

САМАРА. 8 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 7 февраля, примерно в 12:22 в доме № 224 на ул. Черемшанской в Кировском районе горели домашние вещи на площади 40 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 28 человек, которые ликвидировали возгорание в 13:13.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что во время пожара были травмированы 30-летний мужчина и 60-летняя женщина. Кроме того, при тушении из здания были эвакуированы 15 человек. Было спасено девять человек.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

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