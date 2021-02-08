При пожаре на ул. Черемшанской в Самаре пострадали мужчина и женщина

В воскресенье, 7 февраля, примерно в 12:22 в доме № 224 на ул. Черемшанской в Кировском районе горели домашние вещи на площади 40 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В тушении участвовали 28 человек, которые ликвидировали возгорание в 13:13.
В региональном управлении МЧС России отмечают, что во время пожара были травмированы 30-летний мужчина и 60-летняя женщина. Кроме того, при тушении из здания были эвакуированы 15 человек. Было спасено девять человек.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.