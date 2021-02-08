При пожаре на ул. Черемшанской в Самаре пострадали мужчина и женщина

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В воскресенье, 7 февраля, примерно в 12:22 в доме № 224 на ул. Черемшанской в Кировском районе горели домашние вещи на площади 40 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.