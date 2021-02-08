В Самарской области хотят вдвое сократить бедность

Правительство Самарской области утвердило программу "Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума". Власти хотят вдвое сократить бедность по сравнению с показателем 2017 года. Документ разработан во исполнение указа президента РФ от 21 июля 2020 г. "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Предполагается сократить долю малоимущих граждан с 13,6% в 2020 году до 11% в 2024-м.

Программой мероприятий власти намерены добиться роста доходов населения с 96% в прошлом году по отношению к предыдущему до 103% в 2024 году. Для достижения этой цели планируется разработать экономически обоснованные механизмы индексации зарплаты, развивать индустриальные парки "Преображенка", "Чапаевск", "Новосемейкино" и технопарк "Жигулевская долина", привлекать инвесторов в ОЭЗ в Тольятти, выдавать микрозаймы малому и среднему бизнесу и гранты фермерам.

Помимо этого, будут развивать систему социальной помощи: предоставление ежемесячных выплат при рождении детей, до 2023 года обеспечение всех учащихся начальной школы бесплатным питанием, индексация мер соцподдержки и многое другое.

Бороться с бедностью также призвана система социального контракта. Власти намерены увеличить число адресатов выплат на поиск работы и трудоустройство, на ведение личного подсобного хозяйства, поддерживать индивидуальную предпринимательскую деятельность.

Напомним, разработкой программы занималась созданная в ноябре прошлого года межведомственная рабочая группа. Она же займется ее реализацией. Возглавил группу заместитель председателя правительства региона Александр Фетисов.