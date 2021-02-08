В Самарской области нашли следы незаконной охоты на лося

В Самарской области обнаружили следы незаконной добычи двух лосей вблизи автомобильной трассы, сообщает региональный департамент охоты и рыболовства.

Так, 4 февраля 2021 года на территории Шенталинского района инспекторы департамента охоты и рыболовства Самарской области, проводя охотничий надзор, обнаружили место незаконной добычи лосей.

Затем по следам происшествия инспекторы нашли частное подворье, где предположительно хранится продукция охоты. Для проведения проверки по факту незаконной охоты, ответственность за которую установлена ч. 1 ст. 258 УК РФ, было незамедлительно подано заявление в правоохранительные органы. Сумма ущерба, причиненного государству, составляет 480 тыс. рублей.

Подозреваемые в совершении данного противоправного действия лица установлены, с места происшествия сотрудниками полиции изъяты вещественные доказательства, проводится проверка.