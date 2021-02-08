Дмитрий Богданов анонсировал льготный микрозайм для начинающих предпринимателей

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о новой финансовой программе регионального Гарантийного фонда. Она создана для поддержки начинающих предпринимателей.

"На старте создания своего дела поддержка особенно необходима. Для этого мы утвердили программу для начинающих предпринимателей, по которой они могут рассчитывать на микрозаймы по льготной ставке 4,25% годовых, — рассказал Дмитрий Богданов. — Минимальная сумма микрозайма составляет 500 тыс. рублей. Максимальная — определяется исходя из длительности положительной кредитной истории заемщика".

Если у получателя льготных средств уже есть положительный опыт взаимодействия с Гарантийным фондом от 6 до 12 месяцев, он сможет рассчитывать на получение суммы до 1 млн рублей; свыше 12 месяцев — до 2 млн рублей.

"Мы готовы предоставить микрозайм при наличии поручительства компании или индивидуального предпринимателя, имеющих положительную историю сотрудничества с ГФСО", — отметила генеральный директор Гарантийного фонда Юлия Красина. — График погашения основного долга составляется индивидуально, учитывая сезонность и специфику деятельности. Оплата процентов производится ежемесячно".

Ранее ГФСО представил обновленные антикризисные программы для малого и среднего предпринимательства. Это микрозаймы "Универсальный", "Оптимальный" и "Персональный", ставка по которым составляет от 3,188% до 4,25% годовых. Для субъектов МСП Тольятти, Новокуйбышевска и Чапаевска, работающих в приоритетных отраслях, действует пониженная ставка финансирования — 2,125% годовых. В рамках новых программ можно получить от 500 тысяч до 5 млн рублей, сроком до 2 лет.

Средства по новым программам для субъектов МСП, имеющих положительную кредитную историю в Гарантийном фонде, предоставляются под поручительство, без залогового обеспечения, по новым клиентам — при наличии залогового имущества и поручительства. Микрозаймы могут быть использованы на любые цели, связанные с предпринимательской деятельностью.