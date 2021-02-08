Дмитрий Азаров: "Год науки и технологий будет отмечен новыми идеями и начинаниями"

В понедельник, 8 февраля, глава региона Дмитрий Азаров вручил губернские премии в области науки и техники за 2020 год ученым Самарской области.

Всего было подано 38 заявок от соискателей. По итогам конкурсного отбора эксперты определили 20 лауреатов, которые добились значительных успехов в развитии естественных, технических и гуманитарных наук, а также — при выполнении проектов в рамках региональных, федеральных и международных программ и конкурсов.

"Мы гордимся достижениями наших земляков, которые вносят весомый вклад в развитие отечественной и мировой научной мысли, — подчеркнул губернатор, обращаясь к лауреатам. — Ваши успехи в различных областях знаний свидетельствуют о том, что Самарская область по-прежнему является одним из признанных научно-исследовательских центров".

Напомним, роли научного сообщества в достижении национальных целей развития страны уделяется приоритетное внимание — президент России Владимир Путин объявил 2021-й Годом науки и технологий.

"Я уверен, это позволит сфокусировать внимание общества на вопросах научно-технологического развития страны, показать значимость науки во всех сферах жизни и придать новый импульс развитию научных исследований, вовлечению молодых ученых, аспирантов, студентов и школьников. Рассчитываю, что Год науки и технологий будет отмечен новыми идеями и начинаниями", — отметил глава региона.

Сегодня в здании правительства Самарской области как раз проходит форум молодежных и научных инициатив в рамках деятельности научно-образовательного центра "Инженерия будущего".

Губернатор подчеркнул: "Идея НОЦ двухъядерная — не только научная, но и образовательная. Я хочу поблагодарить вас за то, что ведете такую большую работу, являясь наставниками, учителями для новых молодых дарований, которые в будущем, уверен, принесут славу нашему региону, нашей стране".

"Мы часто вспоминаем научные открытия предыдущих времен и поколений, но по праву мы можем гордиться и открытиями последних месяцев. Чего только стоит российская вакцина, которая сегодня фактически является надеждой для миллионов людей во всем мире. Это достижения нашей российской науки", — отметил Дмитрий Азаров.

Он выразил уверенность в том, что по итогам текущего года среди лауреатов губернской премии будут и среди медиков, которые внесли свой вклад в борьбу с коронавирусом.