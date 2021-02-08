Девятый пресс-тур проекта "Поехали!" расскажет об истории железной дороги и МЧС

10 февраля состоится девятый пресс-тур в рамках реализации туристического проекта для журналистов и блогеров "Поехали! Зимний отдых в Самарской области", организованный региональным департаментом туризма министерства культуры.

Представители средств массовой информации посетят Поволжский музей железнодорожной техники. Основная экспозиция расположена под открытым небом на большой территории. Подвижной состав представлен грузовыми и пассажирскими поездами разных веков.

Гостям предоставят возможность осмотреть макет паровоза уральских конструкторов Черепановых, изобретенного в первой половине XIX века, знаменитый паровоз — "генерал" с "лампасами", различные паровозы, тепловозы, электровозы, цистерны, строительно-дорожную технику, дрезины и вагоны XIX и XX веков. Некоторые поезда открыты для гостей музея, в вагоны и кабины машинистов можно заходить и свободно перемещаться.

Следующей туристической точкой станет 7 Avenue Hotel & SPA, в которой состоится презентация пятизвездочного отеля с обслуживанием европейского уровня.

В музейно-выставочном центре истории и развития пожарно-спасательного дела Самарской области всегда интересно и детям, и взрослым — он и станет третьей точкой пресс-тура. Экспозиции здесь отражают все направления деятельности МЧС России и спасательной службы в целом, участникам пресс-тура расскажут о Единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Самые смелые смогут взобраться на 20-метровую пожарную каланчу, которая в давнее время была самой высокой постройкой в городе Самаре.

В завершении журналисты-туристы познакомятся с экскурсионной программой "От вагона до перрона". Участники пресс-тура увидят место, где живут вагоны, где готовятся к отправке в путь, и даже смогут почувствовать себя настоящими железнодорожниками.

Пресс-туры в рамках "Поехали! Зимний отдых в Самарской области" проходят каждую неделю всю зиму. Проект направлен на популяризацию внутреннего туризма среди жителей Самарской области и гостей из других регионов Российской Федерации.