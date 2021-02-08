Дмитрий Азаров обсудил с молодыми учеными инновационное будущее губернии

В понедельник, 8 февраля, в День российской науки в Самаре состоялся форум молодежных идей научно-образовательного центра "Инженерия будущего". Об итогах работы круглых столов ученые рассказали губернатору Дмитрию Азарову на расширенной итоговой встрече.

Большая часть предложений участников форума касалась формирования экосистемы для популяризации науки, привлечения к научному поиску школьников и студентов.

Так, представитель направления "Двигательные и топливные системы нового поколения" Виктория Кокарева считает, что к работе НОЦ необходимо привлекать школьников и студентов. Для этого она предложила организовать научную конференцию имени легендарного авиаконструктора Николая Кузнецова.

"Мы хотим собрать не только участников НОЦ, но и представителей предприятий, школьников, чтобы они узнали, поняли как создаются двигатели, какие бывают проблемы, тенденции в двигателестроении", — пояснила девушка. Также она предложила стимулировать школьников и студентов, которые видят себя в науке, при помощи проведения различных чемпионатов и соревнований на решение индустриальных кейсов.

"Возможно, необходимо создать техношопы, где ребята после учебы могли бы заниматься воплощением своих идей. Работа в техношопах должна носить междисциплинарный характер, объединять школьников, студентов и преподавателей", — добавила Виктория Кокарева.

Дмитрий Азаров отметил, что работа по привлечению школьников и студентов в научную деятельность, формированию экосистемы поддержки талантов крайне значима. Однако важно, чтобы предложения носили прикладной характер.

"От вас, коллеги, я хотел бы получить конкретные предложения, как выстроить эту работу. Обсудить не только фрагментарные истории — конференции, чемпионаты, соревнования, но и выработать систему. Поэтому прошу ваше предложение доработать, оформить его, чтобы мы поняли, чем можем помочь со стороны правительства", — обратился губернатор к участникам круглого стола.

Представители секции по направлению "аэрокосмические технологии и системы" также сделали упор на разработку инициатив по популяризации науки и поддержке молодых ученых. Они предложили создать молодежный комитет при НОЦ "Инженерия будущего", а также проводить конкурс грантовой поддержки студентов на базе научно-образовательного центра. За основу предложено взять модель федерального конкурса "Аспирант".

Дмитрий Азаров поддержал инициативу и предложил направить проект конкурса, а также проект молодежного комитета при НОЦ, который бы содержал детали по его структуре и направлениям деятельности.



Участник направления "Умное агро" Матвей Орлов предложил создать в НОЦ детскую секцию. Дмитрий Азаров поддержал идею Матвея Орлова, отметив, что в регионе сейчас для этого многое делается: в детских садах открываются лаборатории по химии, робототехнике для малышей, в школах создаются кванториумы и мини-технопарки. На более высоком уровне популяризацией науки среди школьников занимается центр для одаренных детей "Вега", который при поддержке главы региона сейчас создает свою площадку на базе НОЦ "Инженерия будущего".

Молодые ученые, работавшие сегодня на круглом столе "Производство и эксплуатация новых изделий: "Умное агро" вышли с идеями создать базу мониторинга сельскохозяйственных угодий, на которых может проводится апробация технологий с использованием искусственного интеллекта, открыть лабораторию микробиотехнологий, которая будет заниматься созданием "цифровых двойников" биоорганизмов.

Данные инициативы, как и все, прозвучавшие на встрече, Дмитрий Азаров попросил оформить и направить в адрес правительства региона для дальнейшей проработки профильными министерствами. Он поблагодарил ребят за работу в рамках форума и пригласил к дальнейшему сотрудничеству.