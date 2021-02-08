Уроки в школах региона отменят при температуре ниже 25-30°С

Министерство образования и науки Самарской области информирует о проведении занятий в период морозов.
Напомним, в регионе с 7 по 11 февраля ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на девять и более градусов.
Решение об отмене занятий в общеобразовательных организациях принимается директором на основании прогноза погоды.
При понижении температуры воздуха ниже -25°С отменяются занятия для учеников 1-4 классов, ниже -27°С - с 1 по 8 классы, ниже -30°С - с 1 по 11 классы.
В случае отмены очных занятий образовательное учреждение организует обучение с использованием дистанционных образовательных технологий.
При этом деятельность общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с утвержденным режимом работы. С обучающимися, пришедшими в общеобразовательную организацию в день отмены занятий, организуется проведение уроков и режим питания.