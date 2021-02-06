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Общество

Самарскую область ждут пять дней аномальных холодов

САМАРА. 6 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области из-за погоды объявили оранжевый уровень опасности.

По данным Приволжского УГМС, с 7 по 11 февраля ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.

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