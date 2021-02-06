Самарскую область ждут пять дней аномальных холодов

В Самарской области из-за погоды объявили оранжевый уровень опасности.
По данным Приволжского УГМС, с 7 по 11 февраля ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.
В Самарской области из-за погоды объявили оранжевый уровень опасности.
По данным Приволжского УГМС, с 7 по 11 февраля ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более.
Популярность - количество посещений публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.
Активность - количество публикаций с упоминанием субъекта за определенный период времени.