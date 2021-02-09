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Олимпийские Спорт

Дарья Касаткина победила в первом круге Australian Open

СИДНЕЙ. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Тольяттинская теннисистка Дарья Касаткина победила представительницу Великобритании Кэйти Бултер в первом круге Australian Open со счетом 6:1, 6:4, пишет championat.com.

Матч продолжался 1 час и 12 минут. У Касаткиной было два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из 12. Бултер сделала два эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из двух.

Соперницей Касаткиной во втором круге станет победительница пары Арина Соболенко (Беларусь) — Виктория Кужмова (Словакия).

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