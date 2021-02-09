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Культура

Начался прием заявок на отборочный этап Дельфийских игр

САМАРА. 9 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области начался прием заявок на отборочный этап ХХ молодежных Дельфийских игр России.

Заявки принимают по следующим номинациям: "Фортепиано", "Скрипка", "Театр", "Художественное чтение", "Изобразительное искусство", "Балалайка", "Домра", "Баян/Аккордеон", "Классическая гитара", "Саксофон", "Флейта", "Академическое пение", "Сольное народное пение", "Ансамблевое народное пение", "Эстрадное пение", "Классический танец", "Народный танец", "Современная хореография", "Художественные ремесла", "Народные инструменты", "Духовые инструменты".

Формат проведения - заочно по видеозаписям (номинации "Изобразительное искусство", "Художественные ремесла" - по фотографиям).

Для участия в отборочном этапе необходимо подать заявку, согласие на обработку персональных данных, заполнить анкету и выслать фотографии домашней работы (для номинаций "Изобразительное искусство", "Художественные ремесла").

Пакет документов и электронную заявку необходимо направить до 22 февраля 2021 г. на e-mail artmetod@mail.ru, в теме письма указать "Заявка "Дельфийские Игры 2021". *Название учреждения*".

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