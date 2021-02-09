Во вторник, 9 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совет по реализации национальных проектов, инициированных президентом страны Владимиром Путиным. На повестке — итоги работы региональной и муниципальных команд в 2020 год и исполнение нацпроектов в текущем году.

Глава региона напомнил, что задачи, стоящие перед всеми уровнями власти, подробно обсуждались на совещании в начале февраля. "Сегодня вернемся к тем проблемным вопросам, которые были выявлены на совещании с главами муниципальных образований, поговорим о проектах, которые непременно нужно реализовать в текущем году", — акцентировал внимание губернатор.

Подводя итоги 2020 года, Дмитрий Азаров подчеркнул, что в целом регион отработал качественно: из 187 установленных показателей Самарская область достигла 182.

"Понятно, что повлияли непростые условия 2020 года, тем не менее, коллеги, мы с вами понимаем, что в любых условиях нам необходимо достигать результата. С учетом опыта прошлого года мы обязаны это сделать в текущем году, — поставил задачу руководитель области. — Мы себе не должны никакие отговорки придумывать, если результат не достигнут. Обязаны делать выводы, принимать решения, исправлять ситуацию".

Регион достиг серьезных успехов в реализации нацпроектов — было построено и капитально отремонтировано 46 объектов капитального строительства, а по исполнению нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" Самарская область заняла второе место среди субъектов РФ, приведя в порядок более 300 км дорог регионального и муниципального значения.

Работа, проведенная региональной командой по модернизации дорожно-транспортной инфраструктуры, позволяет Самарской области и в этом году рассчитывать на дополнительную поддержку со стороны федерального центра. Это поможет завершить ряд масштабных объектов, таких, как строительство моста через реку Сок, почти на год плановых сроков.

Заместитель председателя правительства Наталья Катина отметила, что число самозанятых граждан, зарегистрированных в 2020 году, превысило 40 тысяч, при том, что плановый показатель для региона был установлен на уровне 28 тыс. человек. Это один из лучших результатов в ПФО.

"По результатам 2020 года, несмотря на то, что это был первый год реализации этого направления, налоги составили 68,7 млн руб. в бюджет Самарской области", — добавила Наталья Катина.

Успехи также есть по реализации проектов в области малого и среднего предпринимательства: все показатели, установленные для региона, перевыполнены. Такого результата удалось достичь благодаря мерам поддержки МСП, принятым как на федеральном, так и на региональном уровне.

По предварительным оценкам, мерами поддержки воспользовались более 85 тыс. предпринимателей региона, было оказано 150 тыс. услуг, что в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом.

"Общая сумма федеральной и региональной поддержки в виде субсидий и кредитов составила 35,9 млрд рублей. Также большинство предпринимателей смогли воспользоваться федеральными и региональными налоговыми льготами", — пояснила Наталья Катина.

Зампред также рассказала, что в этом году добавились 2 новых федеральных проекта: по созданию благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми и проект по созданию цифровой платформы адресного подбора и возможности дистанционного получения мер поддержки.

Дмитрий Азаров поручил усилить информационную работу с населением, чтобы сохранить динамику по выводу бизнеса из тени и регистрации самозанятых граждан, поддержке бизнеса: "Нельзя здесь темпы снижать. Наращивайте работу в социальных сетях. Мы обязаны рассказать людям о наших предложениях, о возможностях, которые национальный проект дает малому и среднему бизнесу".

