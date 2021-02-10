Борт из Самары развернуло на заледеневшей взлетной полосе аэропорта "Платов"

Во вторник, 9 февраля, в Ростове-на-Дону в аэропорту "Платов" произошло ЧП: самолет авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс A4-208 Самара - Ростов, развернулся на 70 градусов на взлетно-посадочной полосе из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

По предварительным данным, в вечернее время 9 февраля текущего года после посадки воздушного судна, следовавшего рейсом "Самара — Ростов-на Дону", на стоянке самолет развернуло в связи в неблагоприятными погодными условиями. Пассажиры, находившиеся на борту, не пострадали, но были вынуждены ожидать подачу трапа в течение часа.

Следователем Ростовского следственного отдела на транспорте организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, в рамках проведения которых, в том числе, будет дана правовая оценка работы наземных служб аэропорта Платов.

По данным издания riafan.ru, что помимо погодных условий имели место проблемы с электроникой летательного средства, из-за чего пилоты не могли запустить двигатели.