16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В регионе продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет Еще 10 жителей региона скончались от коронавируса Коронавирус унес жизни 10 жителей Самарской области За сутки в Самарской области еще 300 человек заразились коронавирусом Коронавирус в Самарской области: 301 человек заразился, никто не погиб

Здравоохранение Общество

В регионе продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

САМАРА. 10 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 148
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Оперштаб Самарской области по противодействию распространения COVID-19 продлил до 28 февраля режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, масочный режим и ограничения для посещения несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых.

Кроме того, оперштаб рекомендовал усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и местах массового пребывания.

"По словам главного санитарного врача области Светланы Архиповой, многие самарцы расслабились и не используют средства защиты в транспорте, в других общественных местах. Во многом именно из-за этого в регионе не происходит сокращение числа больных COVID-19", — сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В Самарской области также действует ряд других ограничений из-за коронавируса. Так, рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями, лиц старше 65 лет и беременных.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре Центр ЛОР-помощи и слухопротезирования отмечает 15 лет со дня основания

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

В Самаре второй день работает стратегическая сессия "Сбережение народа"

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Торжественное мероприятие, посвященное 75-летию Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28