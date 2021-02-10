В регионе продлили самоизоляцию для людей старше 65 лет

Оперштаб Самарской области по противодействию распространения COVID-19 продлил до 28 февраля режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, масочный режим и ограничения для посещения несовершеннолетними торговых центров без сопровождения взрослых.

Кроме того, оперштаб рекомендовал усилить контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте и местах массового пребывания.

"По словам главного санитарного врача области Светланы Архиповой, многие самарцы расслабились и не используют средства защиты в транспорте, в других общественных местах. Во многом именно из-за этого в регионе не происходит сокращение числа больных COVID-19", — сообщает департамент информполитики администрации губернатора.

В Самарской области также действует ряд других ограничений из-за коронавируса. Так, рестораны, кафе и бары в регионе могут работать по ночам только при заполнении не более 50% посадочных мест. Работодателей региона обязали перевести на удаленную работу не менее 30% сотрудников, в том числе работников с хроническими заболеваниями, лиц старше 65 лет и беременных.