Гандбольная "Лада" одержала техническую победу во Франции

Европейская гандбольная федерация отменила проведение 14 февраля матча пятого тура групповой фазы EHF European League с участием тольяттинского клуба "Лада" во французском городе Нант, присудив ему техническую победу и два очка.

Это был уже не первый случай переноса встречи Евролиги во Франции, чье правительство в условиях пандемии с 18 января ужесточило ограничения для въезда на территорию своего государства граждан стран, не входящих в Евросоюз.

Вслед за "Звездой" и "Кубанью" теперь уже "Ладе" никто не гарантировал исключения из правила семидневного карантина после пересечения французской границы, и оргкомитет турнира не нашел другого выхода, кроме полной отмены всех этих игр.

Трем клубам Франции, а также немецкому "Тирингеру" за неявку на предстоящий матч пятого тура в Астрахани решением ЕГФ присуждены в шести несыгранных встречах с российскими командами технические поражения со счетом 0:10.

"Эта новость означает, что наши шансы на выход в четвертьфинал возрастают, - резюмирует главный тренер "Лады" Алексей Алексеев. - Мы и в прошлом сезоне влезли в плей-офф из группового подвала. И теперь в случае победы в последнем туре дома над польками наберем шесть очков, как и год назад в Кубке ЕГФ. Но надо еще будет, чтобы две другие оставшиеся встречи с участием соперников завершились благоприятно для нас".