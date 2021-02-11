При тушении пожара в туалете высотки АвтоВАЗа эвакуировали четыре человека

В среду, 10 февраля, в 16:18 в административном здании ОАО "АвтоВАЗ" на Южном шоссе, 36 горел мусор и навесной потолок в туалете на площади 4 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

На вызов огнеборцы выехали сразу по повышенному рангу сложности пожара "1-БИС". Для борьбы с огнем привлекался 51 человек. Пожар удалось ликвидировать в 16:25.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что погибших и пострадавших нет. Но из здания было эвакуировано четыре человека.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.