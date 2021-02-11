Два человека пострадали при пожаре в Безенчукском районе

В среду, 10 февраля, в 5:50 в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании частного дома на ул. Победы, 4 на ст. "Звезда" в Безенчукском районе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, площадь пожара составила 100 кв. м. В борьбе с огнем участвовали восемь человек, которые ликвидировали возгорание в 7:05.

В региональном управлении МЧС России отмечают, что во время пожара никто не погиб, но было травмировано два человека, два человека спасены.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.