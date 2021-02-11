Дмитрий Азаров поручил провести ремонт Алексеевской поликлиники в этом году

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров продолжает серию рабочих поездок в муниципальные районы. В четверг, 11 февраля, глава региона приехал в Кинель для того, чтобы вместе с жителями города определить планы по развитию территории, обновлению инфраструктурных и социальных объектов.

В поселке городского типа Алексеевка губернатор пообщался с коллективом и пациентами подразделения Кинельской центральной больницы. Здесь работают как стационар, так и поликлиническое отделение.

В период пандемии на базе стационара развернут ковид-госпиталь на 100 коек. За 2020 год здесь помогли более чем 2 тыс. пациентов. Специалисты поликлинического звена подготовлены к вакцинации. Главный врач Кинельской ЦБГиР Сергей Плешаков рассказал, что с этой целью уже закуплена морозильная камера, подготовлено оборудование для выезда мобильных бригад и проведения вакцинации в отдаленной местности. Всего в Кинеле организованы четыре специальных кабинета. Уже привита почти одна тысяча человек.

"Динамика заболеваемости коронавирусом идет у нас постепенно на спад. С учетом вакцинации, я думаю, что число больных уменьшится, - отметил Сергей Плешаков. - Массовая вакцинация сейчас идет в основном в Кинеле. 15 февраля нам обещают прислать материал, и мы на следующий день планируем начать делать прививки и здесь, в Алексеевке. У нас все готово, оборудование есть, персонал обучен и может принимать людей".

Трудолюбие и профессионализм медиков отмечают жители, которые сегодня пришли в поликлинику. Многие врачи в Алексеевке имеют высшую квалификационную категорию. Штат почти полностью укомплектован "узкими специалистами".

Такой эффект дает в том числе и активная работа с теми, кто проходит обучение по целевому набору. Всего в Самарский медицинский университет направлено 120 человек, из них 34 учатся на первом курсе. Все они в дальнейшем пополняют трудовой коллектив ЦБГиР.

Глава региона поблагодарил главного врача за четко выстроенную кадровую работу.

Поликлиническое отделение расположено в приспособленном здании 1960 года постройки. Его проектная мощность рассчитана на 180 посещений в смену, а по факту получается 252. Здесь медицинскую помощь оказывают как взрослым, так и детям. "Нужно начинать ремонт с крыши, потому что она протекает. Конечно, за десятки лет в негодность пришли и все инженерные коммуникации, - рассказал главный врач. - В конце марта уже будет готова проектно-сметная документация после прохождения госэкспертизы. Мы планируем заменить часть перекрытий с деревянных на бетонные, выполнить внутреннюю отделку".

Дмитрий Азаров поручил министру здравоохранения региона Армену Беняну выделить средства и провести капитальный ремонт не откладывая - уже в этом году.

"Закладывайте средства на реализацию этого проекта в бюджете региона, чтобы в этом году максимально справились с задачей", - отметил губернатор. Работы планируется провести в рамках программы по модернизации первичного звена здравоохранения.