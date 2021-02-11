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Пожары Происшествия

В Самаре горел цех с восточными сладостями

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 февраля, около 14:20 начался пожар в производственном цеху на ул. Дальневосточной, 2а в Кировском районе Самары. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области

Огнеборцы выехали на место вызова по повышенному рангу сложности "Пожар №2". На месте происшествия горит склад по фасовке восточных сладостей на площади 200 кв. м, произошло обрушение кровли на 100 кв. м.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

В тушении участвуют 106 человек, которые используют 31 единицу техники.

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