В Самаре горел цех с восточными сладостями

В четверг, 11 февраля, около 14:20 начался пожар в производственном цеху на ул. Дальневосточной, 2а в Кировском районе Самары. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

Огнеборцы выехали на место вызова по повышенному рангу сложности "Пожар №2". На месте происшествия горит склад по фасовке восточных сладостей на площади 200 кв. м, произошло обрушение кровли на 100 кв. м.

По предварительным данным погибших и пострадавших нет.

В тушении участвуют 106 человек, которые используют 31 единицу техники.