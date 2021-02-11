Ремонтное депо станции Кинель и здание вокзала будут модернизированы

В четверг, 11 февраля, в Кинеле глава региона Дмитрий Азаров встречается с коллективом крупнейшего на Куйбышевской железной дороге ремонтного локомотивного депо.

На сервисном обслуживании депо находится весь локомотивный парк Куйбышевской магистрали, в случае необходимости мастера приводят в порядок электровозы соседних дорог.

Станция Кинель - стратегический железнодорожный узел, второй по мощности после станции Москва-Сортировочная. Это градообразующее предприятие: около трети взрослого населения связаны с магистралью. Станци - по сути, связующее звено между центром России и Уралом, Сибирью, Дальним Востоком и Средней Азией. Ежедневно по путям узла проходит до 140 пар пассажирских и грузовых составов.

Транспортный узел - это мощная инфраструктура с семью парками приема-отправки, локомотивным и вагонным депо. Здесь же расположен крупнейший на Куйбышевской магистрали сервисный центр.

Как пояснил Дмитрию Азарову руководитель ОАО "СТМ-Сервис" (входит в холдинг "Синара - транспортные машины") Кирилл Титов, в ремонтных цехах плановое и профилактическое обслуживание проходят маневровые, магистральные и пассажирские электровозы и тепловозы КбшЖД. В целом, на контроле ремонтников около 230 локомотивов.

Помимо ремонта, СТМ-сервис специализируется на модернизации подвижного состава, поставке запчастей, оказывает консалтинговые услуги и занимается подготовкой квалифицированных кадров. Сейчас в структуре занято 450 человек.

Кирилл Титов поделился с главой региона амбициозными планами по модернизации существующих мощностей и расширению площадей. Это позволит создать в том числе не менее 70 дополнительных рабочих мест.

Дмитрий Азаров также обсудил c представителями Куйбышевской железной дороги перспективы обновления привокзальной площади Кинеля и наземных переходов. Модернизация коснется и исторического здания вокзала. В одном крыле планируется организовать музей дороги, во втором разместят краеведческую экспозицию, а центральная часть по-прежнему будет доступна для пассажиров.