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Пожары Происшествия

В Самаре задержали подозреваемого в причастности к гибели женщины на складе

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пожаре, произошедшем в цехе на ул. Дальневосточной в Самаре, погибла женщина, сообщает СУ СК по Самарской области.

По данным ведомства, примерно в 14:00 произошла детонация газового баллона, после чего обрушилось складское помещение. 31-летняя сотрудница получила смертельные травмы.

В отношении индивидуального предпринимателя, который приобрел баллон, возбуждено дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, которые повлекли по неосторожности смерть человека").

По данным следствия, баллон использовался в быту сотрудниками, осуществляющими работы по фасовке продуктов питания.

"Подозреваемый задержан, расследование уголовного дела продолжается, проводятся все необходимые следственные действия", - отмечают в СУ СК.

Напомним, пожар охватил 200 кв. м, последовало обрушение кровли на площади в 500 кв. м.

Гид потребителя

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