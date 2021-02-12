Хоккейная "Лада" проиграла "Тамбову"

Матчем против ХК "Тамбов" тольяттинцы начинали заключительную домашнюю серию регулярного сезона.

В составе "Лады" дебютировал Артем Якутов, который забивал в семи своих предыдущих матчах за "Ладью" (восемь шайб). Вернулись в состав пропустившие несколько игр из-за травм Никита Бобряшов и Евгений Бодров.

Первое же удаление в составе "Лады" в составе волжан обернулось для хозяев пропущенной шайбой: Руслан Шайхулов добил шайбу в ворота Сергея Коробова (0:1).

В середине стартового периода тольяттинцы на полторы минуты получили преимущество в двух игроков, но реализовать его не смогли.

На последних секундах периода хозяева разыграли красивую трехходовку, которую завершил Андрей Белозеров (1:1).

В дебюте второго периода Александр Дельнов реализовал большинство (1:2), после чего место в воротах "Лады" занял Роман Смирягин.

На 38-й минуте Евгений Григоренко сравнял счет (2:2). На последней минуте второй трети матча Константин Соколов в очередной раз вывел ХК "Тамбов" вперед - 2:3.

В середине третьего периода тольяттинцы потеряли из-за травмы Дмитрия Костенко, а вскоре сравняли счет: Григоренко забросил свою вторую шайбу - 3:3.

На 57-й минуте Якутов в одиночестве перед воротами гостей получил шайбу, но его бросок Игорь Сапрыкин отразил.

В ответной атаке после Павел Макаренко воспользовался ошибкой хозяев и вывел тамбовчан вперед - 3:4.

За две минуты до окончания игры Анатолий Емелин заменил Смирягина полевым игроком. Тольяттинцы заперли гостей в их зоне, но уйти от поражения не смогли.