ЦСК ВВС одержал победу в овертайме над "Бураном"

В четверг, 11 февраля, "летчики" одержали победу в Воронеже.

Матч с воронежцами начался для хозяев по "классическому" сценарию: самарцы снова пропустили первыми, причем уже на 2-й минуте, а к 7-й "горели" 0:2. К чести наших ребят, их не сломил такой конфуз, и в середине первого периода счет был уже равным. Сначала Булат Набиуллин здорово сыграл на добивании, а вскоре Игорь Игнатушкин броском в ближний угол застал врасплох Захара Виноградова - 2:2!

ЦСК ВВС моги вовсе закончить период в свою пользу, но не сумел реализовать 5-минутное удаление, правда часть штрафного времени перенеслась на период второй.

Затем пошла равная игра со взаимными шансами, но моменты хозяев были поострее. Могли забить Игнатушкин, Лазарев, Михайлов, шикарный момент, красивым финтом обыграв двоих оппонентов, сам себе создал проведший второй в сезоне матч за самарскую команду Тимур Хафизов. А однажды Денисову на подмогу "подоспел" каркас ворот.

В итоге пришлось играть в овертайм. "Летчики" в этом сезоне не раз страдали от буллитов, поэтому очень не хотели доводить дело до послематчевых бросков. И в дополнительное время победу ЦСК ВВС принес гол Романа Дубинина - 3:2.