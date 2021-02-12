При тушении пожара из дома в Тольятти эвакуировали пять человек

В четверг, 11 февраля, в 16:37 в доме № 1 на ул. Никонова в Комсомольском районе Тольятти горели домашние вещи в квартире на площади 10 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 22 человека. Пожар удалось ликвидировать в 16:57.
В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, но во время тушения из здания было эвакуировано пять человек.
Причина возгорания и ущерб устанавливаются.