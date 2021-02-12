При тушении пожара из дома в Тольятти эвакуировали пять человек

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В четверг, 11 февраля, в 16:37 в доме № 1 на ул. Никонова в Комсомольском районе Тольятти горели домашние вещи в квартире на площади 10 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.