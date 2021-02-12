16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
При тушении пожара из дома в Тольятти эвакуировали пять человек В Самаре задержали подозреваемого в причастности к гибели женщины на складе Пожар в цеху с восточными сладостями в Самаре ликвидировали В Самаре горел цех с восточными сладостями Два человека пострадали при пожаре в Безенчукском районе

Пожары Происшествия

При тушении пожара из дома в Тольятти эвакуировали пять человек

ТОЛЬЯТТИ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 181
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 11 февраля, в 16:37 в доме № 1 на ул. Никонова в Комсомольском районе Тольятти горели домашние вещи в квартире на площади 10 кв. м, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В борьбе с огнем участвовали 22 человека. Пожар удалось ликвидировать в 16:57.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет, но во время тушения из здания было эвакуировано пять человек.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28