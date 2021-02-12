В ДТП в центре Самары пострадала водитель иномарки

В четверг, 11 февраля, в 11:40 в Самаре 35-летняя женщина-водитель на Kia Rio на ул. Красноармейской при повороте не заняла крайнее положение и столкнулась с попутным автомобилем Datsun, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП водитель Kia получила телесные повреждения. Ее на "скорой" доставили в лечебное учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.