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ДТП Происшествия

В ДТП в центре Самары пострадала водитель иномарки

САМАРА. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 февраля, в 11:40 в Самаре 35-летняя женщина-водитель на Kia Rio на ул. Красноармейской при повороте не заняла крайнее положение и столкнулась с попутным автомобилем Datsun, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП водитель Kia получила телесные повреждения. Ее на "скорой" доставили в лечебное учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту ДТП проводится проверка, и призывают участников движения соблюдать ПДД.

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