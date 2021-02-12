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Суды Происшествия

Бывший топ-менеджер АвтоВАЗа получил шесть лет за хищения

ТОЛЬЯТТИ. 12 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Тольятти вынесен приговор бывшему начальнику управления кадров ПАО "АвтоВАЗ" Виктору Васеву, признанному виновным в мошенничестве и растрате в особо крупном размере с использованием служебного положения. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в прокуратуре Автозаводского района.

Фото: www.facebook.com

По данным надзорного ведомства, суд установил, что Виктор Васев обманул руководство предприятия об изменении условий оплаты труда иностранных специалистов. В результате производилось начисление завышенной заработной платы, а образовавшиеся излишки Васев переводил на расчетные счета своих знакомых. Предприятию был причинен ущерб свыше 28,7 млн рублей.

Кроме того, Васев, зная, что на расчетные счета иностранных специалистов поступили деньги в виде компенсации за неиспользованный отпуск, и, не ставя об этом в известность самих иностранных специалистов, имея от них доверенность на управление их расчетными счетами, перевел с них на счета своих знакомых более 10,6 млн рублей.

Поступившими деньгами Васев распорядился по своему усмотрению.

По версии следствия, преступления подсудимый совершал с конца 2014 по ноябрь 2016 года.

В прокуратуре Автозаводского района отметили, что подсудимый вины не признал. Но обвинение было поддержано прокуратурой в полном объеме.

В итоге суд признал Виктора Васева виновным и назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Напомним, это уже второй приговор по данному делу. В ноябре 2019 г. Васева приговорили к четырем годам колонии со штрафом. Однако это решение было оспорено всеми участниками, и облсуд вернул его на новое рассмотрение.

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