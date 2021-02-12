Строительство нового моста через реку Сок планируют завершить на год раньше срока

В пятницу, 12 февраля, губернатор Дмитрий Азаров на рабочем совещании с министром транспорта области Иваном Пивкиным обсудил ход строительства нового моста через р. Сок.

Работы на стратегически важном для региона объекте ведутся по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Планируется сдать объект на год раньше запланированного срока. Для этого запрошено дополнительное финансирование из федерального бюджета - порядка 750 млн руб., что позволит открыть рабочее движение транспорта по новой части моста к 1 июля 2021 года.

Напомним, строительство нового мостового перехода параллельно к существующему началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022 года. По состоянию на 9 февраля 2021 года, строительная готовность моста составляет 55%. Работы ведутся в ускоренном темпе, и по прогнозам областного Минтранса уже к началу марта мост будет завершен на 65%.

После того как завершатся работы над новой частью будущего моста, старую закроют на реконструкцию. Полное движение в случае выделения дополнительных федеральных средств планируется завершить уже в сентябре этого года. Подрядчик проводит все необходимые работы форсированно, кроме того, заранее произвел закупку необходимых металлоконструкции.

"Сейчас идет финальный этап надвижки пролетного строения - на следующей неделе оно будет установлено в проектное положение, - проинформировал губернатора замдиректора Самаратрансстроя Алексей Зотов. - Параллельно разбираются и ремонтируются консольные части действующего моста, меняются барьерные и пешеходные ограждения".

"Хочу поблагодарить за четкую организацию работ и продуманность действий. Если бы мы действовали не так расторопно, сейчас бы получили удорожание строительства, исходя из того, что стоимость металлоконструкций выросла. Действия на опережение помогло нам этой ситуации избежать", - резюмировал Дмитрий Азаров.

Глава региона подчеркнул, что именно такой, рачительный подход должен применяться по всем объектам. Также губернатор поставил Ивану Пивкину задачу в кратчайшие сроки отработать с профильными департаментами Минтранса России все поручения, которые были даны на встрече с руководителем ведомства Виталием Савельевым.