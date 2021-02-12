В Самарскую область поступило более 23 тыс. доз вакцины ГамКовидВак

В пятницу, 12 февраля, на уполномоченный государственный склад поступила очередная партия вакцины ГамКовидВак для профилактики новой коронавирусной инфекции - 23300 доз. В ближайшее время вакцина будет доставлена в медицинские организации Самарской области.

На сегодня привито более 57 тыс. человек, из них завершили вакцинацию почти 10 тыс. человек.

"Прививаться или нет от COVID-19? Ответ однозначен: да! Это необходимо, чтобы защитить себя и своих близких от коронавирусной инфекции", - подчеркнула главный внештатный специалист по инфекционным болезням министерства здравоохранения Самарской области Елена Стребкова.

Напомним, вакцинация проводится добровольно и бесплатно. В первую очередь прививают людей из групп риска - медицинских и социальных работников, педагогов, лиц с хроническими заболеваниями, старшее поколение.

Также вакцинация показана людям, род деятельности которых связан с общением с большим количеством людей и высокой вероятностью заражения. Прививка от COVID-19 позволяет сформировать иммунитет в отношении новой коронавирусной инфекции. Перед вакцинацией человека обязательно консультирует врач.

При поступлении новой партии вакцины медицинские организации актуализируют расписание на вакцинацию и приглашают ранее записавшихся жителей пройти важную процедуру.

Дистанционно записаться на вакцинацию от COVID-19 можно по телефону "горячей линии" 122 и на портале Госуслуг.

Для заявки необходимо выбрать услугу "Запись на вакцинацию от COVID-19" (баннер на главной странице), раздел "Записаться в лист ожидания".

Даже при отсутствии электронного расписания граждане могут оставить заявку на вакцинацию, и как только препарат поступит в поликлинику, они в числе первых будут приглашены на прививку.