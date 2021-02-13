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Преступления Происшествия

В Красноярском районе задержаны браконьеры с косулей

КРАСНЫЙ ЯР. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 февраля, в ночное время на территории Красноярского района был задержан автомобиль с двумя охотниками, в багажнике которого обнаружена продукция охоты в виде косули сибирской.

Установлено, что животное добыто незаконно, с места происшествия сотрудниками полиции изъяты вещественные доказательства. По предварительным данным, животное добыто с применением механического транспортного средства с использованием фароискателя.

Ущерб государству в результате незаконной добычи одной особи косули сибирской составляет 120 тыс. рублей. В настоящее время по данному факту подано заявление в правоохранительные органы для проведения проверки по факту незаконной охоты, ответственность за которую установлена ст. 258 УК РФ.

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