В Красноярском районе задержаны браконьеры с косулей

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В четверг, 11 февраля, в ночное время на территории Красноярского района был задержан автомобиль с двумя охотниками, в багажнике которого обнаружена продукция охоты в виде косули сибирской.