В Красноярском районе задержаны браконьеры с косулей

В четверг, 11 февраля, в ночное время на территории Красноярского района был задержан автомобиль с двумя охотниками, в багажнике которого обнаружена продукция охоты в виде косули сибирской.
Установлено, что животное добыто незаконно, с места происшествия сотрудниками полиции изъяты вещественные доказательства. По предварительным данным, животное добыто с применением механического транспортного средства с использованием фароискателя.
Ущерб государству в результате незаконной добычи одной особи косули сибирской составляет 120 тыс. рублей. В настоящее время по данному факту подано заявление в правоохранительные органы для проведения проверки по факту незаконной охоты, ответственность за которую установлена ст. 258 УК РФ.