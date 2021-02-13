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Олимпийские Спорт

Гандбольная "Лада" подписала Валерию Ганичеву

ТОЛЬЯТТИ. 13 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рядах тольяттинского гандбольного клуба пополнение. Контракт с "Ладой" подписала Валерия Ганичева, ранее выступавшая за звенигородскую "Звезду".

Начала свою профессиональную карьеру 24-летняя гандболистка в Волгограде. Летом 2018 г. Ганичева перешла в подмосковную "Звезде".

"На данный момент Лера находится еще не в оптимальной форме, но, думаю, мы вправе на нее рассчитывать в начале марта в Ростове-на-Дону на кубковом "Финале четырех" и дальше в чемпионате России, включая плей-офф. Надеемся, что если не в этом, так в будущем сезоне она полностью вернет свой прежний уровень. Левша с хорошими задатками бьющего игрока — главные ее достоинства. Такая гандболистка нам нужна", - сообщил главный тренер Алексей Алексеев.

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