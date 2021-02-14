В Самаре с рельсов сошел вагон грузового поезда

В субботу, 13 февраля, в 8:50 на ж/д перегоне "Мыльная-Безенчук" в Самаре произошел сход одной колесной пары вагона поезда, состоявшего из 64 вагонов, груженых гематитом, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Предварительной причиной схода в прокуратуре называют излом шейки оси колесной пары.

На месте происшествия работал восстановительный поезд. Вагон установлен на путь.

В ведомстве отметили, что в связи со сходом образовалась задержка четырех пассажирских поездов. Продолжительность задержек составила от 13 минут до двух часов.

В настоящее время движение восстановлено. Пострадавших нет. По факту случившегося организована проверка.