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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре с рельсов сошел вагон грузового поезда

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 февраля, в 8:50 на ж/д перегоне "Мыльная-Безенчук" в Самаре произошел сход одной колесной пары вагона поезда, состоявшего из 64 вагонов, груженых гематитом, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

Предварительной причиной схода в прокуратуре называют излом шейки оси колесной пары.

На месте происшествия работал восстановительный поезд. Вагон установлен на путь.

В ведомстве отметили, что в связи со сходом образовалась задержка четырех пассажирских поездов. Продолжительность задержек составила от 13 минут до двух часов.

В настоящее время движение восстановлено. Пострадавших нет. По факту случившегося организована проверка.

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