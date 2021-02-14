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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" обыграла "Буран" - 6:2

ТОЛЬЯТТИ. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 13 февраля, "Лада" принимала на своем льду воронежский "Буран".

Первое же удаление в составе "Бурана" тольяттинцы реализовали: сначала Арсений Ерохин попал в штангу, а вот бросок Алексея Мастрюкова был точен — 1:0.

На 17-й минуте "Лада" увеличила счет в тот момент, когда играла в меньшинстве: Максим Капитуров выиграл борьбу за воротами и выложил шайбу Владимиру Журавлеву, который легко разобрался с Даниилом Исаевым — 2:0.

В дебюте второго периода Андрей Белозеров завершил розыгрыш "лишнего" точным броском — 3:0.

Вскоре Евгений Бодров добил шайбу, отскочившую после броска партнера от защитника воронежцев (4:0).

На 34-й минуте Данил Макаров дальним броском отыграл одну шайбу (4:1).

На 52-й минуте Ерохин мощнейшим броском в девятку реализовал большинство (5:1), а вскоре Иван Воробьев увеличил счет (хозяева вновь реализовали численное преимущество) — 6:1.

На 58-й минуте гости получили большинство, и, заменив голкипера шестым полевым игроком установили окончательный счет — 6:2 (Макаров оформил дубль).

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