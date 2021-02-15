В регионе реализуются гранты в сфере сельского хозяйства

В 2021 году в сфере сельского хозяйства в бюджете Самарской области предусмотрено 1,92 млрд руб., в том числе 870 млн руб. из областного бюджета. Приоритеты развития регионального сельского хозяйства в 2021 году по-прежнему связаны с животноводством.

Во-первых, федеральный проект "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" прекратил свое действие, и теперь направление "Агростартап" и сельскохозяйственные потребительские кооперативы поддерживаются в рамках другого федерального проекта, а именно "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства".

Во-вторых, изменилась и сама система поддержки малых форм хозяйствования. Грантовая программа "Начинающий фермер" прекратила свою работу. Гранты "Агростартап" и "Семейная ферма" все так же доступны для фермеров. В 2021 году целевой индикатор для региона - 12 агростартапов и шесть семейных ферм.

В-третьих, Минсельхоз РФ ввел новую меру поддержки грант "Агропрогресс" для сельскохозяйственных товаропроизводителей - обществ с ограниченной ответственностью, товариществ, партнерств, годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 120 млн рублей. В конкурсном отборе по этой программе не смогут участвовать ЛПХ, КФХ, и сельскохозяйственные кооперативы.

Максимальная сумма предоставляемого гранта - до 30 млн руб. при соблюдении следующего соотношения: 70% - инвестиционный кредит (в любом банке)+ 25% (сумма гранта до 30 млн руб.) + 5% собственные средства заявителя. Целевой индикатор для данного направления - 1 грант.

На мероприятие "Агростартап" выделено 39,83 млн руб., в том числе за счет средств областного бюджета 5,58 млн рублей и 34,25 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

На мероприятие "Семейная ферма" выделено 123,36 млн рублей, в том числе за счет средств областного бюджета 43,18 млн рублей и 80,18 млн рублей за счет средств федерального бюджета.

"На территории Самарской области уже два года успешно реализуются национальные проекты, в том числе "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". О его эффективности говорит организация не только 26 новых сельскохозяйственных производств, но и новых рабочих мест. Данный национальный проект - это привлечение в сельскую местность жителей городов, выпускников вузов и ссузов, новый подход к возрождению деревень. Не стоит забывать и о качественных показателям развития сельскохозяйственной отрасли - увеличении поголовья, производства молока, процента самообеспеченности региона данным видом продукции. Сегодня конкурс "Агростартап" - наиболее популярная мера государственной поддержки среди фермерского сообщества. Широкий спектр направлений деятельности КФХ позволяет ей быть востребованной как в животноводстве, так и в растениеводстве. Уверен, что итоги конкурсного отбора в текущем году принесут региону новые интересные агропроекты", - отметил президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов по Самарской области Виталий Кожеваткин.