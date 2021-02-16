Защитник Иван Вишневский покинул "Ладу"

Хоккейный клуб "Лада" и защитник Иван Вишневский договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
В сезоне 2020/21 Вишневский сыграл за "Ладу" в 17 матчах регулярного чемпионата, набрав 4 (1+3) очка.
Хоккейный клуб "Лада" и защитник Иван Вишневский договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон.
В сезоне 2020/21 Вишневский сыграл за "Ладу" в 17 матчах регулярного чемпионата, набрав 4 (1+3) очка.
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