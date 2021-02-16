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Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла екатеринбургский "Авто"

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В понедельник, 15 февраля, "Ладья" на выезде обыграла "Авто" - 3:2.

В дебюте игры команды обменялись заброшенными шайбами: сначала Юрий Журавлев открыл счет, а затем Степан Стешенко сравнял его (1:1).

Во втором периоде Артем Якутов вывел волжан вперед, обновив клубный рекорд: форвард забил в восьмом матче кряду, но в концовке периода Виктор Неучев сравнял счет (2:2).

В начале третьего периода Егор Плитин вывел "Ладью" вперед (2:3). Этот счет не изменился до финальной сирены, несмотря на замену голкипера хозяев полевым игроком в концовке — "Ладья" одержала победу.

16 февраля команды сыграют еще раз.

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