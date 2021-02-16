Хоккейная "Лада" победила "Ростов" - 1:0

На 2-й минуте Семен Кизимов открыл счет: после его передачи на пятак шайба от конька защитника "Ростова" влетела в ворота — 1:0.

Во втором периоде Айрат Зиазов с пятака отправил вторую шайбу в ворота "Ростова". После этого гости, которым нужна была победа, чтобы гарантировать себе место в плей-офф, заметно активизировались. "Лада" получила несколько удалений подряд, и, если в формате "3 на 5" тольяттинцы смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности, то, имея на одного игрока меньше, пропустили. Виталий Кропачев от синей линии отправил шайбу в дальний угол ворот Романа Смирягина — 2:1.

В середине третьего периода Иван Воробьев мощным броском от синей линии увеличил счет (3:1).

Этот счет не изменился до финальной сирены — "Лада" завершила сезон победой.