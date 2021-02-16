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Облправительство Власть и политика

В правительстве Самарской области решили сократить число начальников

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В органах исполнительной власти Самарской области сократят число руководящих работников. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства региона.

Согласно документу, с этого года доля руководителей в структурах с численностью от 20 сотрудников будет сокращена на 1% (с 21% до 20%), а в подразделениях, где менее 20 работников, - на 5% (с 30% до 25%).

Кроме того, у руководителей структур рангом ниже министерств теперь будет максимум три заместителя вместо четырех.

Поясняется, что за счет сокращения штата руководителей удастся повысить эффективность деятельности органов исполнительной власти региона.

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