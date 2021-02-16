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В Самарской области уже больше четырех месяцев ищут пропавшего пенсионера

САМАРА. 16 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области правоохранители разыскивают пропавшего без вести 83-летнего мужчину.

По данным регионального ГУ МВД, 21 сентября 2020 г. Владимир Яковлев ушел из с. Печерское Сызранского района и пропал.

Приметы: на вид 80-85 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, короткие седые волосы, карие глаза, был одет в демисезонную кепку, коричневую куртку, сине-белую рубашку в клетку, серую шерстяную безрукавку, шерстяной жилет, зеленые брюки и синие кроссовки на белой подошве.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого, полиция просит обращаться в МУ МВД России "Сызранское" по телефонам: 8 (8464) 35-50-58, 33-12-08, 112.

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